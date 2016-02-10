В окруженном войсками Асада и РФ сирийском Алеппо проживают 11 украинцев - посольство
16:43, 10 февраля 2016Мир
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В сирийском Алеппо, где идут активные бои между правительством и повстанцами, проживают 11 украинцев.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении в Twitter посольства Украины в Сирии.
"В Алеппо проживают около 11 граждан Украины. Устанавливаем прямую связь для спасения в случае необходимости", - говорится в сообщении.
Пресс-служба посольства также просит украинцев в связи с дальнейшим обострением ситуации безопасности срочно покинуть территорию Сирии. Также посольство Украины с 1 марта эвакуируют в Ливан.
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Как сообщал УНИАН, армия Асада приблизилась к одному из последних оплотов повстанцев на севере Алеппо. Город Таль-Рифаат находится примерно в 20 км от границы с Турцией. Там собрались много сирийцев, бежавших от боевых действий в районе города Алеппо, которые сирийская правительственная армия уже неделю ведет при поддержке авиаударов РФ.
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