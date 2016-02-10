В окруженном войсками Асада и РФ сирийском Алеппо проживают 11 украинцев - посольство

Об этом говорится в сообщении в Twitter посольства Украины в Сирии.

"В Алеппо проживают около 11 граждан Украины. Устанавливаем прямую связь для спасения в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Пресс-служба посольства также просит украинцев в связи с дальнейшим обострением ситуации безопасности срочно покинуть территорию Сирии. Также посольство Украины с 1 марта эвакуируют в Ливан.

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