В НАТО заявили, что российские бомбардировки подрывают усилия по стабилизации в Сирии

Об этом он сказал сегодня в преддверии министерского заседания глав оборонных ведомств стран-членов Альянса, передает корреспондент УНИАН.

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Генеральный секретарь НАТО напомнил, что все члены Альянса входят в состав международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке.

"Я ожидаю, что НАТО обеспечит ее (коалицию - УНИАН) поддержкой. Мы активно рассматриваем запрос Соединенных Штатов по усилению потенциала стран в рамках использования самолетов по наземному наблюдению в Системе дальнего радиолокационного обнаружения и управления (АВАКС НАТО)", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек Альянса ожидает, что на министерской встрече глав оборонных ведомств 10-11 февраля на этот вопрос будет соответствующая реакция.

"И это должно усилить потенциал коалиции для осуществления воздушных ударов по "Исламскому государству", - подчеркнул Столтенберг.

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По его словам, Альянс решительно поддерживает все усилия, направленные на прекращение страданий людей в Сирии, достижение режима прекращения огня и начало политического переходного периода в стране.

"Интенсивные российские воздушные удары, в основном против оппозиционных сил, подрывают эти усилия", - подчеркнул генсек Альянса.

В связи с этим он заявил, что действия РФ заставляют десятки тысяч людей бежать из Сирии в Турцию. По словам Столтенберга, поэтому в Альянсе убеждены, что российские удары в Сирии углубляют безнадежную гуманитарную ситуацию в этой стране, делая ее еще более ужасной.

При этом он отметил, что увеличение российских авиаударов также приводит к нарушению воздушного пространства стран-членов НАТО.