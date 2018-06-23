Черногория присоединяется к НАТО, несмотря на недовольство России

2 декабря страны-члены Североатлантического альянса одобрили решение начать переговоры о вступлении Черногории в НАТО, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг: «Министры иностранных дел приняли историческое решение - начать процесс переговоров о том, чтобы Черногория стала 29-м членом нашего альянса».

Вице-премьер - министр иностранных дел Черногории Игор Лукшич назвал этот день историческим для своей страны, отметив, что Черногория и НАТО «открывают новую главу для более глубокой и тесной связи в роли союзников». «Это очень важно для стабильности и безопасности Западных Балкан. Я считаю, что каждый наш шаг по пути к членству в ЕС и членству в НАТО оказывает влияние на всех наших соседей, несмотря на их желание или нежелание вступать в НАТО. Но мы убеждены, что это будет иметь положительное влияние на соседние страны. И это положительное влияние мы увидим уже в ближайшее время», - отметил он.

Черногория намерена продолжать реформы, поскольку приглашение присоединиться к НАТО не является окончанием процесса, а лишь началом нового этапа взаимоотношений.

Стоит отметить, что решение о рассмотрении Черногории кандидатом в новые члены Альянса было принято еще в сентябре 2014 на саммите НАТО в Уэльсе. Новоиспеченному государству, которое получило независимость в 2006 году, было дано время до конца 2015 года для проведения соответствующих реформ. В этой связи, Лукшич подчеркнул, что Черногория намерена продолжать реформы, поскольку приглашение присоединиться к НАТО не является окончанием процесса, а лишь началом нового этапа взаимоотношений.

Финишная прямая

По мнению политолога, директора Центра политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, таким образом Черногория выходит на финишную прямую евроатлантической интеграции, а приглашение в НАТО – это финальная стадия. Процедурно – это начало переговоров о том, когда и каким образом Черногория станет членом НАТО.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник добавляет, что, как правило, срок вступления в НАТО после официального приглашения занимает, в среднем, от 2 до 4 лет, но это зависит от прогресса, то есть от того, насколько страна быстро выполняет те требования, которые ей выдвинуты. «Есть ПДЧ и годовые программы. Две стороны садятся и намечают план мероприятий, что именно страна должна сделать для того, чтобы стать полноправным членом НАТО. Затем, по окончании каждого года, подводится итог, оценивается прогресс и, в соответствии с этим, принимается решение. Это техническая сторона вопроса», - рассказывает он.

Политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отмечает, что Черногория выполнила домашнее задание и успешно внедряет стандарты Альянса. «Сейчас Черногория уже прошла всю процедуру, необходимую для имплементации стандартов НАТО и в военной области, и в политической, и в борьбе с коррупцией. Хотя, можно сказать, что в Черногории была достаточно неплохая политическая культура и политическая система, кроме этого неплохими были экономические показатели, и на данный момент это один из возможных успехов НАТО в расширении», - считает он.

НАТО - единственная организация, которая дает надежные гарантии от внешней военной агрессии.

В свою очередь Мельник отмечает, что в вопросах членства в НАТО есть определенный политический контекст, но, в случае с Черногорией, барьеров, как у Грузии или Украины быть не должно. «Балканы, как мы знаем, имеют недавнюю историю конфликта, и по-прежнему остаются уязвимым регионом для дестабилизации. Вступление Черногории в Альянс – это взаимовыгодное решение, как для НАТО, так и для этой страны, поскольку действительно сейчас есть большой дефицит безопасности. И, на сегодняшний день, НАТО - единственная организация, которая дает надежные гарантии от внешней военной агрессии… Однако членство в НАТО - это не только возможность получить определенные гарантии, но это и дополнительные обязанности как члена большого Альянса. То есть, это достаточно мощный сдерживающий фактор на случай если возникают какие-то конфликты с соседями», - рассуждает военный эксперт.

Такого мнения придерживается и Фесенко, по словам которого политический вопрос вступления в НАТО Черногории уже практически решен. К тому же, в ее пользу работают масштабы страны: «Черногория небольшая, речь идет о регионе, где НАТО и так выполняет функции европейского полицейского, обеспечивая безопасность в этом регионе». Более того, если в регионе не случится каких-либо кардинальных политических пертурбаций, вслед за Черногорией в активные переговоры о членстве в НАТО может вступить и Сербия. «И это будет настоящим плевком в Россию», - считает политолог.

Впрочем, пока, по его мнению, этот вопрос обсуждать рано.

Русское брюзжание

Действительно, ранее против вступления Черногории в Альянс неоднократно выступали российские власти, называя попытки вовлечь Черногорию в НАТО «негативным шагом и для европейской безопасности, и для отношений России и Черногории». Незадолго до принятия решения о начале переговоров о членстве в НАТО Черногории, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Виктор Озеров заявил, что любые программы, запущенны ранее между Россией и Черногорией, будут остановлены. «Черногория должна отдавать отчет в том, что, в связи с ее вступлением в НАТО, многие программы, которые они раньше реализовывали с Россией, в том числе, по военно-техническому сотрудничеству, будут невозможны», - заявил российский чиновник.

Появление в Черногории военных баз НАТО приведет к тому, что эта страна останется без российских инвестиций, которые много лет подряд были весьма существенными.

В свою очередь, член думского комитета по международным делам России Николай Левичев, пригрозил, что Черногория, к тому же, останется без российских инвестиций. «Черногория — еще один кусок бывшей Югославии, который войдет в Альянс. Сложно ожидать чего-то другого от абсолютно несамостоятельного государства, не имеющего даже своей валюты. Появление в Черногории военных баз НАТО приведет к тому, что эта страна останется без российских инвестиций, которые много лет подряд были весьма существенными», — заявил он.

По мнению же главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, «с точки зрения коллективной безопасности в Европе, с точки зрения объединения перед лицом новых вызовов и угроз, любое расширение НАТО - это не шаг вперед, а шаг назад».

Глава комитета Госдумы России по международным делам Алексей Пушков пошел еще дальше и заявил, что вступление Черногории в НАТО связано со сговором проамериканских, западных частей элит, которые руководят восточно-европейскими странами. «В Черногории, как мы знаем, были широкие выступления населения против вступления в НАТО. Референдум не проводился. По данным опросов общественного мнения, правительству, в случае проведения референдума, не удалось бы набрать необходимое большинство. Поэтому о воле народа говорить здесь, на мой взгляд, не приходится. Речь идет о сговоре проамериканских, западных частей элит, которые руководят восточно-европейскими странами. Также, постоянное расширение НАТО подтверждает, что эта организация имеет своей задачей противостоять, прежде всего, России», - сказал Пушков.

В Кремле заявили, что такое решение НАТО «не может не привести к ответным действиям с востока, то есть с российской стороны».

В МИД РФ, в свою очередь, отметили, что будут пытаться отговорить страну от вступления в альянс. А в Кремле заявили, что такое решение НАТО «не может не привести к ответным действиям с востока, то есть с российской стороны». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил такие возможные действия России необходимостью «поддержания паритета интересов». Учитывая, что у России на Балканах нет никаких особых интересов, кроме символических, такими заявлениями Кремль, в очередной раз, проявляет свое рудиментарное великодержавие.

Тем более, Столтенберг подчеркнул, что в вопросе присоединения Черногории к альянсу не может быть и речи о вмешательстве третьих сторон: «Решение пригласить Черногорию стать полноправным членом НАТО не касается России». «Если российское вмешательство к чему-то и приведет, так это к тому, что с нашей стороны усилится желание пригласить Черногорию стать полноправным членом альянса, - подчеркнул генсек НАТО. - Босния и Герцеговина, Грузия и Македония также демонстрируют прогресс на пути к членству в НАТО».

Тактика «гибридной войны»

Несмотря на то, что решение о вступлении Черногории в НАТО готовилось уже более года, с подачи и при помощи российских спецслужб в столице Черногории и в ряде других городов уже были организованы массовые волнения. То есть, по словам Владимира Фесенко, Россия и ранее пыталась дестабилизировать ситуацию.

В этой связи, военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что возможностями России в противодействии вступления Черногории в НАТО нельзя пренебрегать. По его мнению, как правило, Россия действует в каком-то дестабилизирующем контексте: это можно было наблюдать по отношению к Грузии, когда была, по сути, открытая война, аналогично Россия развернула агрессию и против Украины.

Таким образом, при необходимости, РФ включает энергетические, экономические инструменты, кроме того она попытается интенсивно использовать своих союзников в рядах членов НАТО, в первую очередь, Францию, возможно Венгрию, Грецию, в какой-то степени Германию.

Учитывая же мощные экономические, в том числе, частные интересы россиян в Черногории, нельзя исключать, что могут быть использованы схемы, которые успешно работают в Украине. «Они заключаются во вхождении в страну российского бизнеса, соответственно, с аккомпанементом коррупции. То есть то, что Россия успешно использует в тактике «гибридной войны»: подкуп политиков, возможность влияния на принятие решений, подпитка каких-то радикальных антинатовски настроенных общественных организаций, политических движений, весь этот арсенал остается актуальным», - уверяет эксперт.

Россия может попытаться спровоцировать политический кризис, чтобы оттянуть сроки и не допустить вхождения Черногории в НАТО.

С ним соглашается и Виталий Кулик, по словам которого Черногории, завязанной на российский бизнес и инвестиции, будет довольно трудно преодолеть рудименты постсоветской зависимости от метрополии России. К тому же, в условиях, когда обостряется противостояние между Западом/НАТО и Россией, Черногория может оказаться в политической турбулентности. То есть, Россия может попытаться спровоцировать политический кризис, чтобы оттянуть сроки и не допустить вхождения Черногории в НАТО, потому что процесс, который эта страна должна пройти до обретения членства займет, как минимум, 3 года. «России удавалось влиять на политические процессы на Балканах, в первую очередь, в Македонии и Сербии. Поэтому здесь есть большие риски. И, приглашая Черногорию в НАТО, ускоряя процесс интеграции страны, Альянс должен иметь в виду, что это также является определенным вызовом для безопасности всех Балкан. Здесь нужна встречная стратегия противодействия возможным негативным воздействиям на ситуацию со стороны России», - уверен он.

То есть, по мнению Кулика, Россия может использовать множество деструктивных элементов для дестабилизации. Это могут быть экономические, политические рычаги влияния, поддержка терроризма, реваншистских настроений, популистов, националистических групп.

Заразительный пример

Как бы там ни было, эксперты придерживаются мнения, что приглашение Черногории в Альянс – абсолютно закономерное и вполне логичное событие. Однако идти дальше, на постсоветское пространство, в НАТО пока не готовы. По словам Владимира Фесенко, у ворот пока остается Грузия, хотя с ней меньше рисков, чем с Украиной. У нашей же страны, при всем желании присоединиться к Альянсу, шансов сделать это вслед за Черногорией практически нет.

Пример Черногории для Украины показателен и может стать позитивным опытом в части проведения реформ, последовательном продвижении на пути европейской интеграции, что, в конечном итоге, приводит к НАТО.

В свою очередь, Алексей Мельник также отмечает, что, относительно Украины сегодня имеется достаточно взвешенная политика на официальном уровне, понимание в Киеве, в Брюсселе, и в других столицах Запада, что вступление Украины в НАТО - преждевременно. Если исходить из соображений повышения безопасности и стабильности, то, наверное, сейчас лучше не инициировать дальнейшие движения в сторону интеграции, считает он.

Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что пример Черногории для Украины показателен и может стать позитивным опытом в части проведения реформ, последовательном продвижении на пути европейской интеграции, что, в конечном итоге, приводит к НАТО. В этой связи, по мнению Виталия Кулика, приглашение Черногории в НАТО должно ускорить и актуализировать вопросы, связанные с украинским евроатлантическим выбором. «Успех Черногории и членство в НАТО должны спровоцировать дискуссию в Украине, чтобы ускорить имплементацию стандартов НАТО и все же определиться, насколько тесно мы взаимодействуем с Альянсом, формы этого взаимодействия. Поскольку повышенного уровня сотрудничества недостаточно, чтобы перейти на новый этап взаимодействия», - считает он.

Вместе с тем, президент Украины Петр Порошенко, выступая перед участниками торжественного собрания по случаю Дня Вооруженных Сил Украины, уже заявил, что «ориентир на Атлантику является ключевым» в украинской военной реформе. А военная доктрина Украины ставит задачу обеспечить полную совместимость Вооруженных Сил Украины с соответствующими силами государств - членов НАТО. Правда, только к 2020 году.

Константин Гончаров