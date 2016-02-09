Пресс-секретарь Кадырова заявил об отсутствии спецназа из Чечни в тылу ИГИЛ

"Рамзан Кадыров не говорил ни о каком "чеченском спецназе". Подразделения есть только у силовых ведомств РФ. И он не вел речь о какой-то наземной силовой операции, в которой якобы участвует "чеченский спецназ". В Сирии находятся исключительно по своей инициативе некие молодые люди. Их никто не отправлял. Они куда-то сообщают известную им информацию, представляющую оперативный интерес. И она оказывается полезной", — сказал Каримов, сообщает РИА Новости.

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Он также не исключил, что в Сирии могут находиться те, чья задача — поиск и ликвидация кровников, причастных к убийству родных и близких.

Как сообщал УНИАН, Кадыров рассказал про "чеченский спецназ в тылу ИГИЛ" в Сирии. По его словам, у чеченского спецназа есть потери, также он говорил, что удалось создать "разветвленную агентурную сеть" непосредственно в ИГ, куда были "направлены лучшие бойцы республики".