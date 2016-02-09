Cтолкновения поездов в Баварии: погибли 8 человек, еще 150 пострадали (фото, видео)

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство dpa.

По данным СМИ, информация о погибших разнится. Газета Bild сообщила, что погибли до восьми человек, официального подтверждение этой информации не поступало.

По предварительной информации, граждан Украины нет среди пострадавших, сообщил первый секретарь Департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский,.

«По предварительной информации правоохранительных органов Германии, в настоящее время граждан Украины среди пострадавших не обнаружено. Но это предварительная информация, которая требует уточнения», - сказал Игнатовский.

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Как сообщал УНИАН, столкновение поездов произошло рано утром во вторник в Баварии, поблизости от Бад-Айблинга.

Сейчас на месте работают около 100 спасателей и врачей. Причины катастрофы пока неизвестны.