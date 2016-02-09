Cтолкновения поездов в Баварии: погибли 8 человек, еще 150 пострадали (фото, видео)

12:48, 09 февраля 2016
Мир
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В результате столкновения двух региональных поездов в Баварии, поблизости от города Бад-Айблинга, погибли до 8 человек, еще 150 пострадали. 

Официального подтверждения о количестве погибших нет / Twitter

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство dpa.

По данным СМИ, информация о погибших разнится. Газета Bild сообщила, что погибли до восьми человек, официального подтверждение этой информации не поступало.

поезд бавария / twitter.com/DABNOS

По предварительной информации, граждан Украины нет среди пострадавших, сообщил первый секретарь Департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский,.

«По предварительной информации правоохранительных органов Германии, в настоящее время граждан Украины среди пострадавших не обнаружено. Но это предварительная информация, которая требует уточнения», - сказал Игнатовский.

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Как сообщал УНИАН, столкновение поездов произошло рано утром во вторник в Баварии, поблизости от Бад-Айблинга.

поезд бавария / Twitter

Сейчас на месте работают около 100 спасателей и врачей. Причины катастрофы пока неизвестны.

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