BBC не будет судиться с Киселевым из-за "помойки"

Об этом со ссылкой на официального представителя штаб-квартиры BBC сообщает RNS.

«У нас нет планов давать этому делу официальный ход», — сказал он в ответ на вопрос, рассматривает ли медиакорпорация возможность подачи судебного иска против Киселева.

Он также прокомментировал фильм BBC «Третья мировая война: в командном пункте», показанный 3 февраля и вызвавший столь резкий комментарий Киселева.

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«Целью этой передачи стало показать сценарий, который обсуждался западными стратегами в течение последних лет, а именно — возможный всплеск волнений среди русскоязычного населения в Прибалтике, в том числе в Латвии, с возможным вмешательством российских политиков и армии. Теперь предметом важной общественной дискуссии станет то, как НАТО отреагирует на возможную угрозу для своих членов. Вымышленный сценарий программы разрабатывался в течение многих месяцев исследований и консультаций с большим числом экспертов разных стран по дипломатии, безопасности и военной стратегии» - отметил представитель медиакорпорации.

Напомним, 7 февраля, в эфире программы «Вести недели» на государственном телеканале «Россия 1» Киселев назвал BBC «помойкой», обвинив в нарушении принципов объективной журналистики при создании телефильма «Третья мировая война: в командном пункте». В фильме авторы обрисовали возможный конфликт России и НАТО в Латвии, в котором Россия выступает в роли агрессора.