Ведущий раскритиковал фильм «Третья мировая война: в командном пункте» (WW3: Inside the War Room), снятый BBC. В фильме авторы обрисовали конфликт России и НАТО в Прибалтике, Россия выступает в роли агрессора, пишет RNS.

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«В конце 80-х — начале 90-х я, как и многие мои коллеги, считал журналистский стандарт BBC эталонным, на него тогда и равнялись. Утрата иллюзий происходила постепенно и через внутреннее сопротивление. И теперь уже без вариантов — BBC просто помойка, спалили себя, внутренний стандарт — грязь», — заявил Киселев в эфире передачи «Вести недели».

Как сообщал УНИАН, гендиректор международного информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, требует от Евросоюза отменить решение о внесении его в санкционный список, созданный в связи с агрессией России в Украине, и возместить ему соответствующие расходы.