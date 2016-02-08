Япония призвала ужесточить санкции против КНДР
Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида считает, что пришло время ужесточить санкции против КНДР в связи с испытанием северокорейской баллистической ракеты.
Заявление главы японского МИД в понедельник передало информационное агентство Киодо.
Накануне Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой резко осудил произведенный КНДР запуск, передает Русская служба ВВС.
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В заявлении, принятом на чрезвычайном заседании СБ, говорится, что в ближайшее время будет рассмотрена резолюция о введении санкций в отношении Северной Кореи, которые станут ответом на опасные и серьезные нарушения устава ООН.
В поддержку резолюции выступил Китай, который считается союзником КНДР, а также остальные 14 членов Совета Безопасности.
Северная Корея настаивает на том, что испытания прошли в рамках ее космической программы, но мировое сообщество подозревает Пхеньян в разработке атомного оружия.