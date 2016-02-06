В австрийских Альпах сошла лавина – погибли пятеро граждан Чехии

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Чешское ТВ. Данную информацию в предварительном порядке подтвердила и представитель чешского МИД Ирэна Валентова.

"С большой вероятностью, речь, в самом деле, идет о гражданах Чехии. Пока не можем это подтвердить со стопроцентной уверенностью. Их (попавших под лавину лыжников) идентичность будет проверена австрийской полицией в ближайшие часы", — сказала Валентова.

Ширина сошедшей в горах лавины составила около двух километров, а высота — около 5 метров, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на источники в Австрии. Ведутся интенсивные спасательные работы с использованием вертолетов.

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Две группы чешских ски-альпинистов поднимались к горной базе Лизумер Хют, расположенной на высоте 2019 метров. Как заявил Чешскому ТВ начальник одной из горноспасательных служб Михал Климеш, если у лыжников были с собой приборы о предупреждении лавинной опасности, то они должны были своевременно получить сигнал о сходе снега.

В горных районах австрийской земли Тироль сейчас наблюдается повышенная лавинная опасность. В последние дни зафиксированы девять массивных схождений снега. Под одну из лавин в первой половине дня в субботу попали три человека, которые практически не пострадали. В наивысшую готовность приведены местные отряды горноспасателей и медиков.