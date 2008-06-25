Тибет открыли для иностранных туристов

Китайские власти сегодня открыли территорию Тибета для иностранных туристов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство AFP.

"После быстрого подавления инцидента в Лхасе 14 марта мы одержали большую тактическую победу в борьбе против сепаратистов", - заявил представитель официальных китайских властей.

По его словам, тот факт, что тибетский этап эстафеты олимпийского огня 21 июня прошел без инцидентов, свидетельствует о стабилизации социальной обстановки в Тибете. Кстати, китайских туристов снова начали пускать в Тибет еще в конце апреля.

Уже известно, что первыми в Лхасу попадут двое туристов из Швеции (их пустят в регион уже в среду), затем - четверо из Сингапура (которые приедут в Тибет в воскресенье).

А вот когда в Тибет начнут пускать иностранных журналистов, пока неизвестно. Делегацию представителей зарубежных СМИ возили в Тибет 21 июня лишь для освещения этапа эстафеты олимпийского огня.

Напомним, что Тибет был закрыт для туристов в связи с беспорядками, которые начались в регионе в середине мая. В ходе беспорядков были убиты от 18 (по официальным данным) до 100 (по неофициальным данным) человек.

Одновременно с беспорядками в Лхасе по всему миру проходили акции сторонников независимости Тибета от Китая. Когда началась эстафета огня для августовской пекинской Олимпиады-2008, протестующие в различных городах мира пытались погасить факел и сорвать мероприятие.