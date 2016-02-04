Самолет Трампа совершил экстренную посадку
05:54, 04 февраля 2016Мир
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Личный самолет претендента на пост президента США Дональда Трампа с политиком на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Нэшвилла, штат Теннесси.
REUTERS
Об этом сообщает BNO News.
Инцидент c Boeing-757 Трампа произошел 3 февраля.
Политик направлялся из Айовы в Арканзас, где должен был принять участие в предвыборном митинге. Но ввиду инцидента Трамп продолжил полет на другом лайнере, и опоздал на мероприятие почти на два часа.
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Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование инцидента.
Как сообщал УНИАН ранее, победителем первых праймериз Республиканской партии в США, которые проходили в штате Айова, объявлен ультраконсерватор Тед Круз из Техаса, который в ночь на вторник, 2 февраля, выиграл у своего конкурента - миллиардера Дональда Трампа.
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