Самолет Трампа совершил экстренную посадку

Об этом сообщает BNO News.

Инцидент c Boeing-757 Трампа произошел 3 февраля.

Политик направлялся из Айовы в Арканзас, где должен был принять участие в предвыборном митинге. Но ввиду инцидента Трамп продолжил полет на другом лайнере, и опоздал на мероприятие почти на два часа.

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Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование инцидента.

Как сообщал УНИАН ранее, победителем первых праймериз Республиканской партии в США, которые проходили в штате Айова, объявлен ультраконсерватор Тед Круз из Техаса, который в ночь на вторник, 2 февраля, выиграл у своего конкурента - миллиардера Дональда Трампа.