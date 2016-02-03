В ВОЗ предупредили об угрозе распространения вируса Зика в Европе

"Каждая европейская страна, где обитают комары вида Aedes подвержена риску распространения вируса Зика, - говорится в заявлении Сюзанны Джакаб на сайте организации. - Зараженные вирусам Зика люди въезжали в Европу в прошлом, но распространение болезни удавалось остановить благодаря тому, что комары пока не активны. С наступлением весны и приходом лета риски распространения вируса вырастут", передает Би-би-си.

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На прошлой неделе ВОЗ созвала специальную комиссию по борьбе с вирусом ввиду его стремительного распространения, а также объявила регион Латинской Америки зоной чрезвычайной ситуации. Чиновники ВОЗ рассчитывают, что эти меры поспособствуют привлечению инвестиций на борьбу с инфекцией.

В качестве первоочередной меры по контролю вируса, Сюзанна Джакаб рекомендует европейским странам уничтожать комаров, "подключая общество к процессу контроля" их популяций. Также доктор рекомендует более широко информировать европейцев об опасности заражения.

По словам Сюзанны Джакаб, риск распространения вируса по всему миру растет из-за отсутствия вакцины и надежных методов его диагностики.

В то же время в организации не рекомендуют вводить ограничения на поездки в зараженные вирусом регионы или торговлю с ними. Туристам, особенно беременным женщинам, рекомендуется предохраняться от контакта с комарами.

Заражение вирусом чаще всего проходит бессимптомно. Опасность он представляет в основном для женщин, планирующих завести ребенка, так как может вызывать микроцефалию у некоторых новорожденных. В Бразилии с этим диагнозом уже родились несколько тысяч детей.

Многие страны Латинской Америки советуют своим гражданам отложить рождение детей, пока ученые не разберутся с механизмом заболевания.

По данным на 27 января 2016 года, случаи инфицирования зарегистрированы в более чем 25 странах Североамериканского, Южноамериканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов.