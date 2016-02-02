В Бразилии бригадам по уничтожению комаров разрешили заходить во все здания - BBC

Для этого им даже не нужно искать владельца недвижимости, передает BBC Украина.

Службы по борьбе с комарами также могут попросить о поддержке полиции, чтобы проникнуть в ту или иную постройку.

Такие меры связаны с эпидемией вируса Зика, который поразил Бразилию и другие страны Латинской Америки. На борьбу с комарами власти уже направили 220 тысяч военных.

Читайте такжеВ Колумбии зарегистрировали более 20 тысяч случаев заражения вирусом Зика

В этом году, по оценкам ВОЗ, вирусом Зика могут заразиться до четырех миллионов людей в Южной и Северной Америках. Организация решила, что вирус представляет мировую угрозу.

Основную опасность вирус представляет для беременных женщин, поскольку может вызвать микроцефалию у плода. В Бразилии с этим диагнозом уже родились несколько тысяч детей.