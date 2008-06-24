Российская армия готовится воевать в Арктике

Российская армия должна быть готовой к проведению боевых операций в Арктике, заявил начальник Главного управления боевой подготовки и службы войск (ГУБП) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Владимир Шаманов в интервью газете "Красная звезда".

"После того как руководители ряда государств оспорили заявленные Россией права на богатый ресурсами шельф Северного Ледовитого океана, ГУБП сразу же приступило к уточнению планов боевой подготовки частей и соединений тех видов Вооруженных сил и родов войск, которые могут быть привлечены к выполнению боевых задач в Арктике", - сказал Шаманов.

По его словам, речь идет о внесении корректив в планы боевой подготовки войск Ленинградского, Сибирского и Дальневосточного военных округов.

"Те же американцы, например, после этих заявлений уже провели на Аляске 12-дневное учение "Северный край-2008", в котором приняли участие пять тысяч военнослужащих, 120 самолетов и несколько боевых кораблей, - сказал Шаманов... - Игнорировать подобные факты, планируя подготовку войск, ГУБП, безусловно, не будет".