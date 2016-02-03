В Саудовской Аравии смертный приговор поэту заменили тюрьмой

Казнь была заменена на восьмилетний тюремный срок и 800 ударов плетью, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Также Ашрафа Файяда заставили публично отказаться от своего творчества.

Приговор Файяду основывался на показаниях свидетеля, который утверждал, что поэт якобы проклинал бога, пророка Мухаммеда и Саудовскую Аравию. Свидетель также утверждал, что в стихах 35-летнего поэта содержатся атеистические идеи.

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Файяд, родившийся в Саудовской Аравии в семье палестинских беженцев, отрицает обвинения. По его словам, в январе 2014 года во время просмотра футбольного матча в кафе он поспорил, а затем его арестовали за атеистические мысли в стихах.