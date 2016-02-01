Британку посадили на шесть лет за связь с ИГ

Суд также признал ее виновной в призывах к террористической деятельности в социальных сетях.

Шакил стала первой британкой, которую осудили после возвращения из Сирии, где она воевала на стороне группировки, запрещенной во многих странах, в том числе в Британии и России, передает Русская служба ВВС.

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По мнению судьи, самым ужасным обстоятельством дела стало то, что Шакил увезла в Сирию своего грудного сына. Там она позволила позировать ему рядом с автоматом AK47, а также в балаклаве с символикой группировки. По мнению суда, британка при этом не могла не осознавать, что ее сына в будущем используют в качестве бойца ИГ.

Шакил сбежала в Сирию в октябре 2014 года. До этого она активно поддерживала деятельность ИГ в социальных сетях. Во время пребывания в Сирии она писала родственникам, что хочет стать мученицей и убить неверных. В распоряжении суда оказались ее фотографии на фоне флага ИГ и призывы "взять в руки оружие".

Суд длился две недели. Сама Шакил отвергала все обвинения.