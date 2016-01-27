Началась эра нестабильности - Frankfurter Allgemeine

Об этом пишет Лоренц Хемикер в статье "Началась эра нестабильности", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Еще 15 лет назад немцы без страха посещали свои любимые курорты на Средиземном море: дайвинг в Египте, археологические туры по Карфагену или Пальмире, отпуск в Турции, ночные танцы в Бейруте или Тель-Авиве. Периферия старого континента была раем для исследователей и туристов, которые не хотели ехать в Азию, Америку и Австралию. Теперь эти времена в прошлом.

Cтратегия безопасности ЕС рухнула. Вместо кольца стабильных государств, Европа находится среди обломков: Украина, Турция, Сирия, Ливан, Израиль, Египет, Ливия, Тунис и Алжир. Вокруг Европы находятся только ослабленные государства, или, еще хуже, полностью обессиленные в результате войн и внутренних конфликтов. У этого есть последствия: тысячи беженцев в Европе и постоянная опасность нападений радикальных исламистов.

В среду утром в Берлине глава Мюнхенской конференции по безопасности представил оценку ситуации. "Безграничные кризисы, безответственные разрушители, беспомощные охранники" - это название второго доклада к Мюнхенской конференции по безопасности, с помощью которого Вольфганг Ишингер указал на повестку дня мероприятия, начинающегося через две недели.

Центральной темой должна стать очевидная самоблокада Запада в попытке справиться с миграционным кризисом и прогресс в решении иракско-сирийского конфликта. Поразительно, насколько остро Ишингер критикует Запад: "Традиционные охранители либерального международного порядка, кажется, все меньше и меньше верят в свою способность влиять на события", - говорит он.

Эту беспомощность показывают не только внутренние ссоры в ЕС, где уже давно речь идет не "просто" о решении миграционного кризиса. Укрепление правых партий, греческий долговой кризис и угроза выхода Британии поставили на карту будущее ЕС.

Мало надежды

Эти выводы поддерживают статистика и цифры: прошло 537 дней, после того, как альянс под управлением Соединенных Штатов начал осуществлять авиаудары против "Исламского государства" (ИГ), но террористы все еще не разбиты. Более 35 000 бомб и ракет, а также, по оценкам коалиции, примерно 23,000 убитых бойцов, не привели к падению "халифата". Напротив. Сейчас ИГ захватывает территорию и в Ливии. А Европа боится нападения ветеранов ИГ, которые возвращаются домой, и сторонников, которые поддались влиянию пропаганды террористов в сети.

Хотя Ишингер и его команда видят сближение между Западом и Россией, но вмешательство РФ на стороне режима Асада усложнило ситуацию. Учитывая разобщенность оппозиционных сил и новый ледниковый период между Саудовской Аравией и Ираном, остается мало надежды на дипломатическое решение. После многобещающих переговоров в Вене осенью прошлого года, сейчас есть угроза того, что "все перспективы даже небольшого сближения" между конфликтующими сторонами в Сирии сойдут на нет.

Авторы не забывают напомнить о том, кто является крупнейшими проигравшими в конфликте. 13,5 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, уровень безработицы составляет 54%, население сократилось на четверть и за пять лет ожидаемая продолжительность жизни снизилась на два десятилетия – это цена, которую придется заплатить сирийцам.

Доклад для Мюнхенской конференции по безопасности составляется самой Мюнхенской конференцией по безопасности в сотрудничестве с международными партнерами, такими как институты по исследованию политики безопасности, аналитические центры, а также компании. Среди прочего, на конференции будут обсуждаться и другие темы: развитие оборонных бюджетов стран НАТО и России, амбиции Китая по строительству нового Шелкового пути, и глобальное распространение пандемий.