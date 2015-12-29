Премьер Ирака прибыл в освобожденный от боевиков ИГ город Рамади
Премьер-министр Ирака Хайдер Абади прилетел на вертолете в город Рамади, который накануне был освобожден от боевиков экстремистской группировки "Исламское государство".
Абади заявил, что освобождение от исламистов города Мосул, который пока является одним из главных стратегических центров боевиков, станет решающим ударом по ИГ, передает Би-би-си.
Между тем, представитель иракской армии назвал освобождение Рамади эпической победой.
Город Рамади был захвачен исламистами в мае этого года. С тех пор правительственные войска неоднократно пытались восстановить контроль над ним.
Читайте такжеThe Washington Post: освобождение Рамади – это значимая победа над "Исламским государством"Ранее премьер-министр Ирака заявил, что 2016 год принесет окончательную победу над террористической группировкой "Исламское государство".
Напомним, УНИАН сообщал, что иракская армия заявила о победе над боевиками "Исламского государства", захватив комплекс правительственных зданий в западном иракском городе Рамади.