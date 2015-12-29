Премьер Ирака прибыл в освобожденный от боевиков ИГ город Рамади

Абади заявил, что освобождение от исламистов города Мосул, который пока является одним из главных стратегических центров боевиков, станет решающим ударом по ИГ, передает Би-би-си.

Между тем, представитель иракской армии назвал освобождение Рамади эпической победой.

Город Рамади был захвачен исламистами в мае этого года. С тех пор правительственные войска неоднократно пытались восстановить контроль над ним.

Читайте такжеThe Washington Post: освобождение Рамади – это значимая победа над "Исламским государством"Ранее премьер-министр Ирака заявил, что 2016 год принесет окончательную победу над террористической группировкой "Исламское государство".

Напомним, УНИАН сообщал, что иракская армия заявила о победе над боевиками "Исламского государства", захватив комплекс правительственных зданий в западном иракском городе Рамади.