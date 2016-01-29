Обама распорядился усилить борьбу с "Исламским государством" в Ливии

В частности, такое поручение президент дал Совету национальной безопасности США, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". При этом Барак Обама подчеркнул, что США будут бороться с "Исламским государством" везде, где это необходимо.

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Накануне министр обороны Эштон Картер заявил, что США и в дальнейшем будут полностью сосредоточены на том, чтобы нанести террористам поражение. В настоящее время "Исламское государство" пытается укрепить свои позиции в Ливии, констатировал глава Пентагона.

Террористы создают в охваченной гражданской войной стране тренировочные лагеря для своих сторонников и поощряют прибытие добровольцев из-за рубежа, как в Сирии и Ираке. Также исламисты пытаются взять под контроль экономику страны и собирать налоги, заявил Эштон Картер. По его словам, США не хотят, чтобы ситуация в Ливии развивалась так, как в Сирии и Ираке.

Представитель Пентагона Питер Кук 27 января заявил, что США проверяют "военные варианты и большое количество других вариантов" относительно ситуации в Ливии из-за террористической угрозы в этой стране.

Напомним, после свержения в 2011 году многолетнего диктатора Муаммара Каддафи,в Ливии началось двоевластие - одно правительство международно признанное работает в городе Тобрук, другое сформированное исламистами - в Триполи.