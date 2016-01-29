Сейчас Путин уверен в верности Кадырова более, чем когда-либо - Stratfor

Одной из причин, по которой Путин приблизил к себе Кадырова, это желание использовать его личную преданность на фоне растущей неуверенности в кремлевской элите.

К такому выводу пришли эксперты американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, пишет РБК.

"У Путина было много причин приблизить Кадырова. Он принес стабильность в Чечню и под его началом находится 40 тысяч вооруженных бойцов. Он является дополнительным противовесом ФСБ и лично предан Путину", - говорится в сообщении.

"Уверенность Путина в верности Кадырова сейчас более важна, чем когда-либо, так как российский лидер все более не уверен, на кого он может положиться среди кремлевской элиты", - отмечает издание.

В середине января Кадыров назвал внесистемную оппозицию "врагами народа".

"Люди, о которых раньше никто ничего не слышал, из кожи вон лезут, чтобы прославиться тем, что противопоставляют себя президенту России Владимиру Путину. Они пытаются нажиться на сложной экономической ситуации. К таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям. У них нет ничего святого", - заявил глава Чечни на встрече с журналистами в Грозном.

В конце января в Грозном прошел митинг в поддержку Кадырова, в котором приняли участие до 1 миллиона человек. Глава Чечни на мероприятии не появился. 25 января на форуме ОНФ Владимир Путин назвал Кадырова "одним из наиболее эффективных" руководителей России.

"За республику спасибо тем, кто живет, первому президенту республики спасибо, нынешнему руководителю. Он эффективно работает", - сказал глава государства.

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Stratfor пишет, что резонансные заявления Кадырова в российских СМИ и среди политологов оценивают как его попытку выйти на федеральный уровень. В этом случае, по мнению аналитического центра, такой шаг будет весьма спорным, с учетом подъема русского национализма.