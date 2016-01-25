Путин поблагодарил Кадырова за Чечню
Президент России Владимир Путин заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров «эффективно работает».
«За республику спасибо тем, кто живет там, первому президенту республики спасибо, нынешнему руководителю», — сказал Путин на конференции Общероссийского народного фронта, передает Медуза.
Таким образом Путин ответил на слова участницы конференции из Чечни, которая поблагодарила президента за борьбу с терроризмом в Сирии и отметила, что проблема терроризма сильно волнует чеченцев.
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Рамзан Кадыров в середине января вызвал публичный конфликт, назвав представителей внесистемной оппозиции врагами народа и предателями, которых надо судить за подрывную деятельность. Оппозиционеры и правозащитники потребовали от российских властей отреагировать на слова главы Чечни.
Как сообщал УНИАН, в России зампредседателя партии «Парнас» Илья Яшин заканчивает подготовку доклада про главу Чечни Рамзана Кадырова.
Презентация доклада c рабочим названием «Угроза национальной безопасности» состоится 23 февраля, за четыре дня до первой годовщины убийства Бориса Немцова.