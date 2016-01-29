Die Welt: реальная исламистская угроза – это не "Исламское государство"

В статье Альфреда Хакенсбергера под названием "Реальная исламистская угроза – это не ИГ", опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что "Аль-Каида гораздо умнее "Исламского государства", - говорит Бернхард Фальк, бывший немецкий террорист, ставший радикальным исламистом. "В Аль-Каиде никто не отрезает головы для развлечения публики, там все имеет смысл". "Аль-Каидой" 48-летний исламист называет Джабхат ан-Нусра, одну из крупнейших повстанческих группировок в Сирии, которая изменила идеологию террористической сети Аль-Каида.

На самом деле, фронт ан-Нусра хорошо умеет адаптироваться к соответствующим ситуациям и придерживаться своих истинных тоталитарных намерений, говорится в докладе Института военных исследований (Вашингтон). Он представляет гораздо большую угрозу, чем террористы "Исламского государства" .

Джабхат ан-Нусра существенно ослабил умеренную оппозицию и внушил ей, что "ей особенно выгодно будет уничтожение "Исламского государства" и свержение режима президента Башара аль-Асада в Сирии". По всей вероятности, стоит ожидать визита эмирата фронта ан-Нусра в Сирию.

Монстр "Исламского государства" еще не побежден, а на горизонте уже новый призрак. Он вырос практически в тени "Исламского государства" в течение последних двух лет. Его не заметили, потому что все были слишком сосредоточены на "Исламском государстве", которое вряд ли сможет стать "устойчивым проектом" из-за своего апокалиптического видения. Его крах неизбежен. Последняя битва перед Страшным судом. Менталитет мучеников.

Фронт ан-Нусра работает тихо. Никаких избиений плетями, камнями, и обезглавливаний. Они праздновали свои военные успехи, что уже достаточная пропаганда. Несогласных и "неверных" устраняют без шума. Их бизнес – похищение людей, и он приносит миллионы. Они скрывают свою деятельность. Похищения медсестер, журналистов и сотрудников НПО не раскрываются общественности, переговоры ведутся напрямую и держатся в тайне.

Фронт старается не ссориться с населением. Большой плюс: исламистская группировка подвергает наказаниям за коррупцию и кумовство, чего не делают большинство других сирийских повстанческих групп. Военные успехи их бойцов в Афганистане и Ираке обеспечивают постоянный приток новых людей.

Фронт ан-Нусра ищет друзей, а не новых врагов

Саудовская Аравия и Катар являются основными спонсорами, и не только финансовыми. Катар привлек телеканал новостей "Аль-Джазира", чтобы устроить шоу с эксклюзивным интервью лидера ан-Нусра Абу Мохаммед аль-Джолани. Международно признанные террористические группировки еще никогда не давали интервью на телевидении.

Сегодня фронт ан-Нусра является частью "армии захватчиков", разнородного военного союза, состоящего в основном из исламистских группировок. Количество врагов должно сократиться, а друзей – вырасти. "Хорошо относиться к другим и закрывать глаза на их ошибки" – это основа в отношениях с другими повстанческими группами, - сказал аль-Джолани. Звучит хорошо, но вряд ли это выполнимо. В конце 2014 года фронт ан-Нусра уничтожил последние, хотя бы немного заинтересованные в демократии, крупные повстанческие группировки, поддерживаемые США. "Иностранных агентов" нельзя допускать ни при каких обстоятельствах.

Прагматизм группировки Аль-Каиды спорадический, а идеологически у них с "Исламским государством" нет никакой разницы. Фронт ан-Нусра также хочет установить халифат и глобальный джихад. Как только в Сирии будет обеспечена территория и власть исламского права, начнется война против неверных во всем мире. Сначала будут свергнуты все коррумпированные мусульманские правители, остальное – потом.

Идея создания фронта ан-Нусра изначально принадлежала лидеру ИГ Абу Бакр аль-Багдади. В августе 2011 года он отправил аль-Джолани в Сирию, и на деньги Абу Бакра тот создал новую организацию. Но в 2013 году аль-Джолани отказался присоединяться к ИГ. С тех пор, обе террористические организации стали врагами. Попытки чеченцев выступить посредниками провалились. Абу Бакр не дает большого выбора: подчинение или смерть.

Закария Малахефси из фронта Шами в Алеппо не боится фронта ан-Нусра: "Джабхат ан-Нусра не представляет реальной угрозы", - сказал он от имени других лидеров повстанцев. Как только Асад будет свергнут, ан-Нусра останется один против остальной оппозиции. "Тогда они превратятся в меньшинство, будут изолированы и в военном отношении у них не будет шансов". Это похоже на новую гражданскую войну. Конечно, если когда-нибудь закончится нынешняя – возможно, уже в эту пятницу, когда в Женеве начнутся мирные переговоры по Сирии. Без фронта ан-Нусра.