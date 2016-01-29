Линкявичюс: Кремль должен объяснить агрессию против Украины в случае возобновления заседаний совета НАТО-Россия

16:43, 29 января 2016
Мир
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Кремль должен объяснить свою агрессию против Украины в случае возобновления заседаний совета НАТО-Россия.

REUTERS

Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс написал в "Твиттере".

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"На совете "НАТО-Россия" должна объяснить свою агрессию против Украины. Встреча ради встречи ничего не стоит", - написал он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 января, генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обсудит с российской делегацией возможность возобновления заседаний совета НАТО-Россия.

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