Столтенберг: НАТО не будет отвечать пропагандой на пропаганду РФ, правда все равно возьмет верх

Об этом он сказал во время презентации годового отчета в Брюсселе, передает корреспондент УНИАН.

Говоря о российской пропаганде, Столтенберг обратил внимание, что РФ на это тратит значительные средства.

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“Мы не будем противостоять пропаганде пропагандой. Мы должны оставаться бдительными, мы должны быть готовыми дать ответ и обеспечить правду, факты и информацию, потому что мы не будем отвечать пропагандой на пропаганду”, - заявил Столтенберг.

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В этой связи генсек выразил убеждение, что правда в долгосрочной перспективе возьмет верх над пропагандой.

Как сообщал УНИАН, НАТО планирует создать департамент по борьбе с российским "информационным оружием".