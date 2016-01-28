Столтенберг: НАТО не будет отвечать пропагандой на пропаганду РФ, правда все равно возьмет верх
Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что Альянс не будет отвечать пропагандой на пропаганду российскую.
Об этом он сказал во время презентации годового отчета в Брюсселе, передает корреспондент УНИАН.
Говоря о российской пропаганде, Столтенберг обратил внимание, что РФ на это тратит значительные средства.
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“Мы не будем противостоять пропаганде пропагандой. Мы должны оставаться бдительными, мы должны быть готовыми дать ответ и обеспечить правду, факты и информацию, потому что мы не будем отвечать пропагандой на пропаганду”, - заявил Столтенберг.
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В этой связи генсек выразил убеждение, что правда в долгосрочной перспективе возьмет верх над пропагандой.
Как сообщал УНИАН, НАТО планирует создать департамент по борьбе с российским "информационным оружием".