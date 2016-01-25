Парламент Ливии не утвердил правительство национального единства

Назначение правительства, сформированного по согласованным с ООН плану, считалось одним из ключевых мероприятий по урегулированию многолетнего конфликта в стране, передает Deutsche Welle.

Из 104 парламентариев, присутствующих на заседании парламента в городе Тобрук на востоке страны, 89 проголосовали против назначения правительства, предложенному Президентским советом Ливии, сообщает Reuters.

Накануне заседания агентство сообщало со ссылкой на депутата Фахми Тувате, что основной причиной сопротивления депутатов новому правительству есть потенциальное назначение новых главных силовиков. В частности, около 60 депутатов не соглашаются со смещением генерала Халифа Хафтара. Последний, как и глава парламента Агила Салах, раскритиковали поддержанное ООН правительство.

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Напомним, на прошлой неделе при посредничестве ООН в Ливии было сформировано правительство из 32-х министров во главе с премьер-министром френдом фаизом Сарраджем. Задачей нового руководства страны было возвращение стабильности в Ливии, расколотой после падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году. Сейчас в североафриканской стране де-факто оперируют два конкурирующих руководства и парламента. Признанный ООН парламент и образованный по соглашению в декабре 2015 года Президентский совет базируются на востоке страны, тогда как ополчение со своей верхушкой удерживает власть в Триполи на западе.