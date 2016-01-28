Financial Times узнала о планах США бороться с "Исламским государством" в Ливии

Это делается в преддверии возможного начала операции против "Исламского государства" в этой стране, передает Lenta.ru со ссылкой на The Financial Times. По словам пресс-секретаря Пентагона Питера Кука, Вашингтон рассматривает варианты военного вмешательства в случае, если угроза, исходящая от "Исламского государства", усилится.

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По информации The New York Times, будущая военная кампания в Ливии может состоять в нанесении авиаударов и проведении небольших операций американским спецназом. Не исключено, что борьба с исламистами на территории Ливии может начаться в ближайшее время.

Поводом для возможной операции называются действия боевиков в последние несколько недель. В частности, они предпринимают попытки захватить ряд нефтяных объектов Ливии. Так, в начале января экстремисты напали на крупнейшие экспортные терминалы Рас-Эль-Ануй и Эс-Сидр.

После свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году и гражданской войны, разгоревшейся после этого, в стране действуют два правительства: демократически избранное и признанное мировым сообществом работает в Тобруке, а исламистское - в Триполи. 17 декабря стороны при посредничестве ООН подписали соглашение о создании правительства народного единства.

Ряд ливийских террористических объединений присягнули на верность "Исламскому государству" и передали его руководству контроль над некоторыми городами страны.