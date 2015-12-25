Во Франции сотни мигрантов вновь попытались прорваться в Евротоннель

21:37, 25 декабря 2015
Мир
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Сотни мигрантов во Франции предприняли очередную попытку прорваться в Евротоннель.

REUTERS

Об этом сообщает Le Figaro.

«Поток людей был настолько интенсивный, что временно пришлось даже перекрыть движение на автотрассе А16, которая ведет в Евротоннель», — сказали очевидцы.

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В префектуре департамента Па-де-Кале сообщили, что участие в попытке прорваться приняли «по крайней мере несколько сотен мигрантов».

Как сообщал УНИАН, ранее в октябре тоннель уже приостанавливал работу из-за нелегалов, что толпой прорвались на станцию. 

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