Во Франции сотни мигрантов вновь попытались прорваться в Евротоннель
21:37, 25 декабря 2015Мир
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Сотни мигрантов во Франции предприняли очередную попытку прорваться в Евротоннель.
REUTERS
Об этом сообщает Le Figaro.
«Поток людей был настолько интенсивный, что временно пришлось даже перекрыть движение на автотрассе А16, которая ведет в Евротоннель», — сказали очевидцы.
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В префектуре департамента Па-де-Кале сообщили, что участие в попытке прорваться приняли «по крайней мере несколько сотен мигрантов».
Как сообщал УНИАН, ранее в октябре тоннель уже приостанавливал работу из-за нелегалов, что толпой прорвались на станцию.
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