В Уэльсе на мигрантов надели специальные яркие браслеты (фото)

Многие мигранты называют это бесчеловечным и жалуются, что из-за этого они становятся объектами оскорблений, передает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

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"Подобную систему очень сложно понять и назвать нормальной и честной. Я шокирован произошедшим", - прокомментировал ситуацию лидер Консервативной партии в Уэльсе Андрю Дэвис.

В частной компании Clearsprings, снабжающей, по заказу властей, мигрантов едой, пообещали изменить порядок работы и создать другую систему для учета проживающих в пунктах временного размещения беженцев.

20 января сообщалось, что в городе Мидлсбро на северо-востоке Англии частная компания, занимающаяся приемом мигрантов, выкрасила их двери в красный цвет. По словам переселенцев, недовольные местные жители закидывали их жилища камнями, яйцами и экскрементами собак. В некоторых случаях на дверях рисовали символику "Британского национального фронта", - радикально-националистической партии. В МВД Великобритании начали расследование по факту возможных случаев дискриминации в отношении мигрантов. Еще до его окончания двери было решено перекрасить.