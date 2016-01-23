Иран и Китай договорились о стратегическом партнерстве

Иран и Китай охарактеризовали отношения двух стран как стратегическое партнерство. Соответствующее заявление сделали председатель КНР Си Цзиньпин и президент Исламской Республики Хасан Роухани, передает Lenta.ru.

"Глава китайского государства прибыл в Тегеран вечером в пятницу, 22 января. Это первый визит лидера КНР в Иран за прошедшие 14 лет", - говорится в сообщении.

Си Цзиньпин и Роухани объявили, что достигли соглашения о стратегическом партнерстве во всех международных, региональных и двусторонних делах.

Высокопоставленные чиновники двух стран ранее подписали 17 соглашений и документов о двустороннем сотрудничестве.

"В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал к более тесным экономическим отношениям с Китаем, а также к укреплению связей в области безопасности. По его словам, Иран никогда не доверял Западу", - сообщает Reuters.

Две страны договорились в течение следующего десятилетия увеличить двусторонний товарооборот более чем в 10 раз — до 600 миллиардов долларов.

Читайте такжеСША и ЕС сняли санкции с Ирана

В минувшую субботу, 16 января, МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран в полной мере принял меры по остановке своей ядерной программы. Сразу после этого об отмене санкций в отношении Исламской Республики объявили Евросоюз и США. Также санкции сняла Япония.

Тегеран и "шестерка" международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) достигли договоренности по ядерной программе Ирана. Исламская Республика обязалась превратить завод в Фордо в технологический центр, а реактор в Араке перестроить в соответствии с проектом международного консорциума.