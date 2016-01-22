КНДР арестовала студента из США за "враждебные действия" - СМИ
Власти Северной Кореи заявили, что арестовали американского студента за "совершение враждебных действий" против КНДР.
Государственное информационное агентство ЦТАК пишет, что речь идет об Отто Фредерике Вомбьере, студенте Университета Вирджинии, передает Русская служба Би-Би-Си.
Сообщается, что он приехал в КНДР как турист, заявив, что у него нет намерений "разрушить единство нации", однако правительство США, по мнению Пхеньяна, "манипулировало" молодым человеком.
Какие именно враждебные действия совершил американский турист, не уточняется. Сейчас в отношении арестованного ведется расследование.
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В госдепартаменте США сообщили, что в курсе сообщений СМИ о задержании гражданина США в КНДР.
По словам заместителя пресс-секретаря ведомства, Вашингтон поддерживает связь с посольством Швеции в Пхеньяне для оказания помощи соотечественнику.