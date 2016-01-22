КНДР арестовала студента из США за "враждебные действия" - СМИ

Государственное информационное агентство ЦТАК пишет, что речь идет об Отто Фредерике Вомбьере, студенте Университета Вирджинии, передает Русская служба Би-Би-Си.

Сообщается, что он приехал в КНДР как турист, заявив, что у него нет намерений "разрушить единство нации", однако правительство США, по мнению Пхеньяна, "манипулировало" молодым человеком.

Какие именно враждебные действия совершил американский турист, не уточняется. Сейчас в отношении арестованного ведется расследование.

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В госдепартаменте США сообщили, что в курсе сообщений СМИ о задержании гражданина США в КНДР.

По словам заместителя пресс-секретаря ведомства, Вашингтон поддерживает связь с посольством Швеции в Пхеньяне для оказания помощи соотечественнику.