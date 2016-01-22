На восточное побережье США надвигается снежная буря

Это касается и столицы США Вашингтона, где уже прошел сильный снегопад, передает Би-би-си. Около 50 млн жителей побережья получили предупреждения, что снежная буря может полностью парализовать движение на дорогах и привести к отмене авиарейсов.

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По прогнозам метеорологов, на востоке США в течение нескольких часов выпадет до 60 см снега, в Нью-Йорке ожидается от 20 до 30 см осадков.

Также власти предупреждают, что стихия может вызвать перебои с подачей электричества.

После получения предупреждения в супермаркетах выстроились длинные очереди за продуктами, многих товаров уже нет на полках.

Власти штатов Джорджия и Вирджиния ранее ввели режим ЧП в связи с надвигающейся снежной бурей.