Протесты в Тунисе против безработицы распространяются на другие города - BBC
Протесты вокруг безработицы среди молодежи, что уже третий день продолжаются в тунисском городе Кассерин, распространились и на другие города страны.
В четверг стало известно, что в столкновениях между полицией и демонстрантами погиб милиционер, передает BBC Украина.
Сообщается также о попытках штурма правительственных зданий - в частности, в одном из городов демонстранты подожгли офис полиции.
Проблема безработицы в Тунисе обострилась после революции 2011 года и отставки тогдашнего президента страны Зина аль-Абидина бен Али.
Действующий премьер-министр Туниса Хабиб Ессид признал, что безработица является одной из ключевых проблем в стране, однако заявил, что у правительства нет "волшебной палочки", чтобы одолеть ее.
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В Тунисе сейчас более трети молодежи не имеет работы.