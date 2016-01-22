Протесты в Тунисе против безработицы распространяются на другие города - BBC

В четверг стало известно, что в столкновениях между полицией и демонстрантами погиб милиционер, передает BBC Украина.

Сообщается также о попытках штурма правительственных зданий - в частности, в одном из городов демонстранты подожгли офис полиции.

Проблема безработицы в Тунисе обострилась после революции 2011 года и отставки тогдашнего президента страны Зина аль-Абидина бен Али.

Действующий премьер-министр Туниса Хабиб Ессид признал, что безработица является одной из ключевых проблем в стране, однако заявил, что у правительства нет "волшебной палочки", чтобы одолеть ее.

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В Тунисе сейчас более трети молодежи не имеет работы.