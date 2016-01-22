Военным США в Афганистане расширили полномочия в борьбе с ИГ - BBC
03:09, 22 января 2016Мир
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Минобороны США подтвердило, что американскому военному командованию предоставили расширенные полномочия для борьбы с боевиками группировки "Исламское государство" в Афганистане.
REUTERS
Это первый случай санкционирования действий американских военных против ИГ вне Ирака и Сирии, передает BBC Украина.
Представитель Пентагона не предоставил деталей этого разрешения, однако отметил, что это означает, что американские военные смогут принимать меры против экстремистских группировок, если те будут угрожать американским интересам в стране.
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В частности, речь идет о сформировавшемся в 2015 году отделении "Исламского государства" в Афганистане и Пакистане - так называемое "Вилаят Хорасан".
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