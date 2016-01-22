Военным США в Афганистане расширили полномочия в борьбе с ИГ - BBC

Это первый случай санкционирования действий американских военных против ИГ вне Ирака и Сирии, передает BBC Украина.

Представитель Пентагона не предоставил деталей этого разрешения, однако отметил, что это означает, что американские военные смогут принимать меры против экстремистских группировок, если те будут угрожать американским интересам в стране.

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В частности, речь идет о сформировавшемся в 2015 году отделении "Исламского государства" в Афганистане и Пакистане - так называемое "Вилаят Хорасан".