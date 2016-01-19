Израиль не поддерживает санкции западных стран против России - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски заявил на заседании пресс-клуба "Дипломаты без галстуков" в Киеве.

"Мы не считаем, что санкции, а мы страна, которая испытывает санкции со стороны арабских стран, - это та мера, которая может привести к решению конфликта. Это принципиальная позиция Израиля, поэтому мы не присоединяемся к санкциям", - сказал посол.

Он отметил, что Израиль старается поддерживать хорошие отношения с Россией.

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В то же время Белоцерковски отметил, что Израиль полностью поддерживает территориальную целостность Украины.

"Но, тем не менее, у нас есть очень важные интересы с Россией, которые мы не можем ставить под вопрос", - добавил посол.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.

Запад требует от РФ выполнения Минских договоренностей, главные из которых – прекращение огня, вывод войск с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, передача пленных, возврат Украине контроля над участком украинско-российской границы на Донбассе.