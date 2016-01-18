СМИ: В России становится популярной новая профессия – "специалист по санкциям"

У Сбербанка и некоторых других банков открыты вакансии "главный специалист отдела контроля режима санкций центра комплаенс" или "ведущий специалист по контролю международных санкций", передает "Коммерсантъ-Деньги".

"Услуги по санкционному консультированию сейчас очень востребованы, а настоящих специалистов на рынке нет",— считает Артем Жаворонков, партнер петербургского филиала юридической фирмы Dentons.

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Он также добавил, что американские юристы занимаются такими вопросами десятки лет, так как США часто вводят санкции против разных стран, а российские корпоративные юристы только начинают вникать в эти проблемы.

Ранее Forbes подсчитал потери "друзей Путина" от санкций Запада. Так, российские бизнесмены Геннадий Тимченко и братья Ротенберги — Аркадий и Борис — на фоне санкций Запада вынуждены были избавиться от некоторых активов.