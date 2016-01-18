В Йемене в результате авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией погибли 33 человека

Об этом заявил представитель министерства здравоохранения страны, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Со слов представителя министерства, которое, как и другие правительственные учреждения в столице страны, находится под контролем повстанцев-хуситов, девять человек получили ранения.

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Напомним, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция осуществляет в Йемене интенсивные авиаудары по позициям повстанцев-хуситов, которые с марта 2015 года контролируют столицу страны. Организация Объединенных Наций призвала Эр-Рияд прекратить авиаудары, жертвами которых становится много гражданских лиц.

Президента страны поддерживают пять государств Персидского залива - Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. Они вступили в конфликт для борьбы против повстанцев шиитского движения хуситов в Йемене, которых поддерживает Иран.