Еврокомиссия начала процедуру оценки действий новых властей Польши

Европейская комиссия сегодня начала процедуру оценки соответствия нормам демократии и правилам ЕС изменений в польском Конституционном суде и законов об общественном телерадиовещании.

Коллегия еврокомиссаров направила в Варшаву письмо с требованием объяснений относительно изменений и процедур, которые «потенциально увеличивают возможности влияния властей на Конституционный суд и государственные медиа», заявил первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, сообщает Радио Свобода.

По его словам, цель этой процедуры заключается в предоставлении объективной оценки, а также побуждении властей Польши к диалогу по этим проблемам.

Тиммерманс подчеркнул, что верховенство права является одной из основополагающих ценностей, на которых основан Европейский Союз, а задачей Еврокомиссии является обеспечение соблюдения законодательства ЕС.

Учитывая это, последние события в Польше, в частности относительно поспешного изменения состава Конституционного суда, вызвали обеспокоенность в учреждениях Евросоюза. В этой связи Еврокомиссия запросила у Варшавы информацию о состоянии дел в Конституционном суде и относительно изменений в закон о государственном телерадиовещании.

Коллегия Еврокомиссии также решила вернуться к этому вопросу в середине марта, привлекая к сотрудничеству Венецианскую комиссию.

7 января президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий правительству осуществлять контроль за государственными средствами массовой информации.