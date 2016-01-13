В Иране рассказали, когда ждут отмены санкций - Reuters

Иран в пятницу ожидает окончательного отчета МАГАТЭ о том, что страна выполнила все свои обязательства по ядерной программе. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, пишет Reuters со ссылкой на агентство Fars.

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"МАГАТЭ обнародует финальный отчет, подтверждающий выполнение Ираном своих обязательств, в пятницу", - заявил министр.

В то же время в МАГАТЭ отказались комментировать это заявление.

Ранее Wall Street Journal сообщил, что Белый дом отложил принятие новых финансовых санкций против Ирана.

Напомним, "Шестерка" международных переговорщиков и Иран достигли исторического соглашения по ядерной проблеме 14 июля. После заключения соглашения ожидалось, что санкции против Тегерана будут постепенно отменяться.

Также сообщалось, что администрация президента США Барака Обамы готовит санкции против компаний и лиц, подозреваемых в причастности к иранской программе разработки баллистических ракет. Об этом сообщили американские чиновники, знакомые с ситуацией. Под ограничительные меры попадут компании и частные лица, которые могут быть задействованы в разработке иранской ракетной программы.