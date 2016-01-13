ЕС снова призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

"Юридическое право Геннадия Яковицкого на апелляцию должно быть полностью гарантировано. Господин Яковицкий был признан виновным в совершении серьезного преступления, и мы выражаем нашу глубокую симпатию семье и друзьям жертвы", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

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Евросоюз снова призвал власти Беларуси ввести мораторий на смертную казнь.

"Евросоюз выступает против высшей меры наказаний во всех случаях без исключений. Мы призываем Беларусь, единственную страну в Европе, по-прежнему использующую высшую меру наказания, присоединиться к всеобщему мораторию на смертную казнь, что станет первым шагом на пути к ее отмене", - отмечаетс в документе.