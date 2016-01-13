СМИ рассказали, кто может прийти на смену загадочно скончавшемуся руководителю ГРУ

Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации источников издания в военном ведомстве, в ГРУ опасаются, что новым руководителем могут назначить силовика из других структур (например, из Федеральной службы охраны или Службы внешней разведки РФ), ранее не сталкивавшийся с особенностями работы военной разведки. Однако в Генштабе и Министерстве обороны РФ считают, что для стабильной работы управления необходима преемственность.

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Согласно сведениям источников, в приоритетном порядке рассматриваются кандидатуры нескольких заместителей Игоря Сергуна. Ожидается, что указ о назначении нового начальника ГРУ будет подписан в ближайшее время.

Как выяснил «Коммерсантъ», у Сергуна в последнее время было как по меньшей мере четыре заместителя. Один из них, генерал Вячеслав Кондрашов в 2011 году уже был заместителем предыдущего начальника ГРУ Александра Шляхтурова. Еще один заместитель, генерал Сергей Гизунов до своего назначения в центральный аппарат ГРУ руководил 85-м главным центром специальной службы, по итогам 2009 года он стал лауреатом премии правительства России в области науки и техники.

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Игорь Лелин в мае 2000 года в звании полковника являлся военным атташе России в Эстонии, к 2013 году получил звание генерал-майора и работал в должности заместителя начальника главного управления кадров вооруженных сил России. В 2014 году был переведен в ГРУ. Четвертым заместителем Игоря Сергуна является генерал Игорь Коробов.

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Согласно официальной версии, генерал Сергун скончался 3 января 2016 года в Подмосковье. Несколько дней спустя, 7 января, американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor со ссылкой на свои источники сообщила, что это произошло 1 января, при этом Сергун находился не в России, а в Ливане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация Stratfor не соответствует действительности.