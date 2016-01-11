Родственники жертв авиакатастрофы A321 в Египте будут судиться с владельцем самолета - СМИ

Об этом сообщает газета Известия.

Отмечается, что иск подготовлен и против фирмы, которая страховала риски лизинговой компании.

Иск будет подан в суд Нью-Йорка, где зарегистрирован страховщик. Владелец самолета зарегистрирован в Лос-Анджелесе. Суммы исков ожидаются от 300 тысяч до 1,5 млн долларов.

Эксперты отмечают, что получить компенсацию в американском суде заявители смогут, только если соответствующие положения были в лизинговом договоре ILFC с «Когалымавиа».

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Как сообщал УНИАН, самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа" потерпел катастрофу 31 октября через полчаса после вылета из Шарм-эш-Шейха, в 100 км к югу от города Эль-Ариш.

На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли.

Эта катастрофа стала крупнейшей в истории российской авиации. Согласно ФСБ России, на борту во время полета сработало самодельное взрывное устройство мощностью до килограмма в тротиловом эквиваленте, в результате чего самолет развалился в воздухе.

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Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство": боевики опубликовали фото бомбы, которую, как они утверждают, один из экстремистов заложил на борту самолета.