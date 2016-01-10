В России начали уничтожать турецкие мандарины

Об этом говорится в сообщении управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надозору по Ставропольскому краю.

Согласно сообщению, 8 января в торговом комплексе ООО «Лента» (Железноводск, пгт Иноземцево) были выявлены мандарины свежие, происхождением из Турции. При этом на таре была наклеена маркировка с датой упаковки 4 января и датой поставки 5 января, в то время как с 1 января данный вид продукции запрещен к ввозу на территорию РФ.

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Мандарины в количестве 225,2 килограмма были изъяты и уничтожены "способом механического разрушения с использованием специальной техники" на полигоне «Арго» (Минераловодский район Ставропольского края).

Напомним, Россия ввела санкции против Турции 28 ноября 2015 года, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В соответствии с постановлением правительства, с 1 января 2016 года запрещен ввоз из Турции овощей и фруктов, цветов, мяса птицы и соли. Кроме того, запрещены чартерные перевозки в Турцию и отменен безвизовый режим с ней. Российским компаниям не разрешается, за рядом исключений, принимать на работу граждан Турции.

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