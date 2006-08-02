”Хезболла” совершила самый массированный обстрел Израиля

Шиитское движение "Хезболла" выпустило в среду более 200 ракет (по данным израильских СМИ - 160) по северным районам Израиля.

Это наиболее массированный ракетный обстрел израильской территории со стороны Ливана за более чем 20 дней противостояния. Между тем, израильские политики не раз объявляли, что ЦАХАЛу почти удалось уничтожить военный потенциал "Хезболлы" и резко сократить число обстрелов Израиля.

В результате ракетных обстрелов, по данным арабских СМИ, были ранены 130 израильтян, а один мужчина был убит возле входа в свой дом в кибуце Саар вблизи города Нагария. По данным израильтян - ранено 19 человек, из них двое - серьезно.

В первый раз выпущенные боевиками "Хезболлах" ракеты долетели до района Бейсан в Галилее.

РИА "Новости"