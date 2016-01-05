Бахрейн прекращает авиасообщение с Ираном - СМИ

Эту информацию сообщает Reuters со ссылкой на Bahrain News Agency, передает Deutsche Welle. Ранее, как известно, Бахрейн решил разорвать дипломатические связи с Ираном, демонстрируя солидарность с Эр-Риядом в конфликте с Тегераном.

Тем временем в Иране предостерегают Бахрейн, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) от авантюризма. Эти страны, как известно, вслед за Саудовской Аравией разорвали или существенно сузили дипломатические связи с Ираном. "Такого рода авантюризм в долгосрочной перспективе только навредит этим странам", - сказал Мухаммед Нахавандиан из администрации президента, цитирует dpa со ссылкой на иранское информагентство IRNA. По его словам, демонстрация солидарности с Эр-Риядом не изменит факта возмущение общественности казнью шиитского проповедника Нимра аль-Нимра в Саудовской Аравии.

Читайте такжеСовбез ООН осудил атаку на посольство Саудовской Аравии в Иране и призвал страны к диалогу

Как сообщает Reuters, главы министерств иностранных дел стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, проведут специальное заседание в Эр-Рияде. Ожидается, что эта встреча состоится в субботу, 9 января. Дипломаты намерены обсудить последствия беспорядков возле помещений дипломатических представительств Саудовской Аравии в Иране. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Абдул Латиф ибн Рашид аль-Заяни.

Читайте такжеВ Бахрейне - массовые акции протеста против казни проповедника ан-Нимра

Ранвше УНИАН сообщал, что Бахрейн вслед за Саудовской Аравией разорвал дипломатические отношения с Ираном.

Напомним, 2 января власти Саудовской Аравии сообщила о казни 47 человек, в том числе шиитского богослова Нимра аль-Нимра, одного из лидеров местной шиитской общины.

В связи с казнью проповедника во многих странах региона (Бахрейне, Иране и в самой Саудовской Аравии) прошли акции протеста.