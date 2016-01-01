Как по всему миру встречают Новый год (фоторепортаж)
05:52, 01 января 2016Мир
4095
Из-за разницы во времени некоторые части земного шара уже начинали встречать 2016-й год, а другие только готовились к его наступлению.
REUTERS
Стоит отметить, что во многих городах мира Новый год встречают красочными шоу, а также фейерверками.
Читайте такжеПутин в новогоднем обращении вспомнил Сирию и тяжелые времена
Но во Франции, например, этот праздник встретили без салютов, поскольку мероприятия прошли на этот раз в условиях беспрецедентных мер безопасности из-за сохраняющейся в стране повышенной террористической угрозы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter