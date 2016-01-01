Как по всему миру встречают Новый год (фоторепортаж)

Стоит отметить, что во многих городах мира Новый год встречают красочными шоу, а также фейерверками.

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Но во Франции, например, этот праздник встретили без салютов, поскольку мероприятия прошли на этот раз в условиях беспрецедентных мер безопасности из-за сохраняющейся в стране повышенной террористической угрозы.