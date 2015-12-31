Представители российского турбизнеса заявили о панике на туристическом рынке страны

Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии, передает РБК. "Нам звонят из разных городов туристы, которых интересует судьба оплаченных путевок, и турагентства, которые не знают, что отвечать туристам", - сказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

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По ее словам, в РСТ считают, что Ростуризм выбрал неудачное время для того, чтобы сообщить об исключении 19 компаний из федерального реестра туроператоров. "Непонятно, почему надо было принимать такое решение именно 30 декабря, в пик зимнего сезона, когда десятки тысяч туристов вылетают или должны вылетать на каникулы. Не говоря уже о том, что исключение операторов из реестра абсолютно необоснованно", - заявила пресс-секретарь организации.

Кроме этого, Ирина Тюрина отметила, что уход с рынка турецких туристических компаний и связанных с ними турагентств может привести к росту безработицы.

О том, что сообщение об исключении туроператоров из российского реестра произвело "эффект разорвавшейся бомбы", заявили и в Ассоциации туроператоров (АТОР). В организации отметили, что в случае с исключенными из реестра "Пегас Туристик" и "Анекс" туроператоры не проинформировали своевременно об изменении в своих учредительных документах. Сейчас 100% ООО "Пегас Туристик" принадлежит компании "Пегас Туристик Ю Кей", которая находится в Лондоне, а юридическое лицо, владеющее "Анексом", находится в Нидерландах.

Напомним, 30 декабря Ростуризм объявил, что с 1 января из реестра туроператоров исключаются 19 юридических лиц, связанных с турецким бизнесом. Среди этих компаний оказались "Пегас Туристик", Coral Travel, Sunmar tour и "Анекс". В компаниях заявили, что в настоящее время выполняют перед клиентами обязательства по договорам, заключенным до 1 января.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря, российское правительство опубликовало список отраслей, в которых с 1 января запрещается работать турецким компаниям.