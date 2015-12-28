Премьер Ирака назвал 2016-й годом окончательной победы над ИГИЛ

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что 2016 год принесет окончательную победу над террористической группировкой "Исламское государство".

"Если 2015 был годом освобождения, то 2016 станет годом великих побед, которые положат конец существованию ИГ в Ираке и Месопотамии", — цитирует премьера агентство Франс Пресс, передает РИА Новости.

В понедельник иракская армия заявила о полном освобождении от ИГ города Эр-Рамади в провинции Анбар. Позднее губернатор провинции Сухейб ар-Рави заявил, что город только на 80 процентов освобожден от боевиков.

Читайте такжеПентагон опровергает информацию о поимке одного из главарей ИГИЛ

ИГ является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности в Ливии. По разным оценкам, контролируемая ИГ территория достигает до 90 тысяч квадратных километров. Данные о численности экстремистской организации тоже варьируются — от 50 тысяч до 200 тысяч боевиков.