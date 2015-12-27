НАТО направит в Турцию самолеты-разведчики AWACS - DW

Министры обороны и иностранных дел Германии сообщили в Бундестаге, что несколько самолетов радиолокационного наблюдения и управления (AWACS) НАТО будут направлены в Турцию. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Это решение было принято после того, как в ноябре Турция сбила российский бомбардировщик Су-24 неподалеку от границы с Сирией.

Планируется, что самолеты AWACS помогут избежать таких инцидентов в будущем и будут способствовать сохранению стабильности в регионе. Точное количество немецких военных, которые отправятся в Турцию вместе с самолетами, пока неизвестно.