Экс-президента Словении выдвинули на пост генсека ООН - Reuters

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на Reuters.

Как известно, нынешний генеральный секретарь Пан Ги Мун, бывший южнокорейский министр иностранных дел, в конце следующего года уходит с должности и не может быть переизбран потому, что отбыл два срока на посту.

Агентство отмечает, что по традиционному принципу ротации, следующим генсеком ООН должен стать представитель Восточной Европы.

Данило Тюрк, был президентом Словении с 2007 по 2012 год. Он был генеральным секретарем ООН по политическим вопросам с 2000 по 2005 год.

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До этого он был представителем Словении в ООН, председательствующим в Совете Безопасности в августе 1998 года и ноябре 1999 года.

Ранее сообщалось, что по мнению посла Украины в ООН, Владимира Ельченко, нынешний генеральный секретарь ООН избегает решения украинского вопроса и поэтому Украина сделает все возможное для того, чтобы его преемник уделял этому вопросу больше внимания.