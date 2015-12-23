Экс-президента Словении выдвинули на пост генсека ООН - Reuters
Правительство Словении выдвинуло бывшего президента страны Данило Тюрка на должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на Reuters.
Как известно, нынешний генеральный секретарь Пан Ги Мун, бывший южнокорейский министр иностранных дел, в конце следующего года уходит с должности и не может быть переизбран потому, что отбыл два срока на посту.
Агентство отмечает, что по традиционному принципу ротации, следующим генсеком ООН должен стать представитель Восточной Европы.
Данило Тюрк, был президентом Словении с 2007 по 2012 год. Он был генеральным секретарем ООН по политическим вопросам с 2000 по 2005 год.
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До этого он был представителем Словении в ООН, председательствующим в Совете Безопасности в августе 1998 года и ноябре 1999 года.
Ранее сообщалось, что по мнению посла Украины в ООН, Владимира Ельченко, нынешний генеральный секретарь ООН избегает решения украинского вопроса и поэтому Украина сделает все возможное для того, чтобы его преемник уделял этому вопросу больше внимания.