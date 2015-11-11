Шапки, футболки и нижнее белье: "Вконтакте" взялась за "продавцов" вещей с фото жертв крушения А321

17:35, 11 ноября 2015
Мир
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Социальная сеть «ВКонтакте» навсегда закрыла сервис торговли для сообществ, которые продавали товары с фотографиями погибших пассажиров А321. 

Вконтакте / techno.bigmir.net

Об этом РБК сообщил источник, близкий к компании.

В последние два дня пользователи различных соцсетей начали сообщать о попытках сообществ «ВКонтакте» продать шапки, толстовки, футболки, а также чехлы для iPhone и нижнее белье с фотографиями жертв авиакатастрофы над Синаем. Предложения о покупке товаров сопровождались информацией о скидах для родственников погибших.

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Одним из самых обсуждаемых товаров стала мужская шапка «Самый главный пассажир» с изображением 10-месячной Дарины Громовой, которая погибла в авиакатастрофе вместе с родителями. На момент написания новости товар на сайте «ВКонтакте» был недоступен.

«В социальной сети «ВКонтакте» на самом деле навечно отключили товары таким сообществам и удалили карточки с ними товарами», - сказал собеседник.

Собеседник РБК добавил, что в сети также размещались поддельные скриншоты с «одобрением» подобных действий от службы поддержки пользователей «ВКонтакте». «Скриншоты с «одобрением» от агентов работников службы поддержки - подделка. Причем от первого до последнего слова», - говорит собеседник.

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