Шапки, футболки и нижнее белье: "Вконтакте" взялась за "продавцов" вещей с фото жертв крушения А321
Социальная сеть «ВКонтакте» навсегда закрыла сервис торговли для сообществ, которые продавали товары с фотографиями погибших пассажиров А321.
Об этом РБК сообщил источник, близкий к компании.
В последние два дня пользователи различных соцсетей начали сообщать о попытках сообществ «ВКонтакте» продать шапки, толстовки, футболки, а также чехлы для iPhone и нижнее белье с фотографиями жертв авиакатастрофы над Синаем. Предложения о покупке товаров сопровождались информацией о скидах для родственников погибших.
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Одним из самых обсуждаемых товаров стала мужская шапка «Самый главный пассажир» с изображением 10-месячной Дарины Громовой, которая погибла в авиакатастрофе вместе с родителями. На момент написания новости товар на сайте «ВКонтакте» был недоступен.
Собеседник РБК добавил, что в сети также размещались поддельные скриншоты с «одобрением» подобных действий от службы поддержки пользователей «ВКонтакте». «Скриншоты с «одобрением» от агентов работников службы поддержки - подделка. Причем от первого до последнего слова», - говорит собеседник.