Шапки, футболки и нижнее белье: "Вконтакте" взялась за "продавцов" вещей с фото жертв крушения А321

Об этом РБК сообщил источник, близкий к компании.

В последние два дня пользователи различных соцсетей начали сообщать о попытках сообществ «ВКонтакте» продать шапки, толстовки, футболки, а также чехлы для iPhone и нижнее белье с фотографиями жертв авиакатастрофы над Синаем. Предложения о покупке товаров сопровождались информацией о скидах для родственников погибших.

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Одним из самых обсуждаемых товаров стала мужская шапка «Самый главный пассажир» с изображением 10-месячной Дарины Громовой, которая погибла в авиакатастрофе вместе с родителями. На момент написания новости товар на сайте «ВКонтакте» был недоступен.

«В социальной сети «ВКонтакте» на самом деле навечно отключили товары таким сообществам и удалили карточки с ними товарами», - сказал собеседник.